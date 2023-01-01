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Усилители интернет сигнала 3G/4G
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Готовый комплект для усиления 4G-интернета в условиях дачи, пригородного коттеджа или города. Дача-Мини отличается доступной ценой и достаточной мощностью для улучшения качества..
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5 900 р.
Готовое решение для ускорения мобильного интернета, включающее в себя современный 3G/4G-роутер, панельную уличную антенну и кабельную сборку для соединения устройств. Оборудован..
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6 900 р.
Недорогой комплект усиления мобильного интернета для города или дачи, который состоит из настольного LTE-роутера ZTE MF293N и уличной сотовой антенны. При помощи этого набора вы..
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7 900 р.
Название комплекта говорит само за себя! Это доступный набор усиления 3G/4G-интернета для дачи, который работает во всех регионах России. Уникальная мультидиапазонная антенна SO..
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8 900 р.
Усилитель интернет сигнала Дача-Стандарт 2x2 (Роутер WiFi, модем, кабель 2х5м, антенна 3G/4G 2x15дБ)
Комплект усиления с двойной MIMO-антенной для повышения качества 3G/4G-интернета на даче, в частном доме или коттедже. Набор Дача-Стандарт 2x2 полностью готов к монтажу и эксплу..
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9 900 р.
Решение купить усилитель интернет-сигнала приходит, когда мы приезжаем на дачу и обнаруживаем, что скорость интернета в области на уровне начала 2000-х: картинки не “грузятся” и..
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10 900 р.
Набор для повышения качества интернет-сигнала сетей 3G и 4G включает в себя маршрутизатор со слотом для SIM-карты TP-Link Archer MR200, мощную уличную антенну и два пятиметровым..
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11 900 р.
Сбалансированный комплект для усиления 3G/4G-сигнала на основе направленной антенны с гермобоксом, универсального модема Huawei E3372 и популярного роутера ZBT WE1626. Система у..
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11 900 р.
Комплект усиления 3G/4G Дача Про 2x24 (Роутер WiFi, кабель 10м, антенна 3G/4G 2x24 дБ со встроенным модемом)
Производительный набор Дача-Про 2x24 для усиления мобильного интернета в загородных домах, на дачах и базах отдыха. Комплект построен на основе параболической антенны с гермобок..
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14 900 р.
Полноценный комплект на основе усилителя 3G/4G-сигнала подойдет для приема и передачи мобильных данных в небольшом доме, на даче или придорожной АЗС. Набор повышает качество гол..
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19 900 р.
Усилитель интернета Astra 3G/4G MIMO LAN BOX с WiFi-роутером от TP-Link пригодится там, где сигнал от вышки сотового оператора с трудом доходит до вашего мобильного устройства. ..
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20 900 р.
Название комплекта «Дача-Премиум» говорит само за себя! Комплект обеспечивает идеальное качество мобильного интернета 3G и 4G за вполне приемлемую цену. Эта комбинация устройств..
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26 900 р.
Готовое решение для улучшения качества связи стандартов 3G и 4G в частотных диапазонах 2100 и 2600 МГц. В состав комплекта Baltic Signal включены все компоненты, необходимые для..
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29 900 р.
Производительный комплект Baltic Signal для улучшения голосовой связи и мобильного интернета в наиболее популярных стандартах 3G и 4G. Набор поддерживает частотные диапазоны 210..
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44 000 р.
Внешний 3G/4G-роутер со сверхмощной беспроводной точкой доступа и выносной WiFi-антенной. С помощью OMEGA MIMO POE BOX вы сможете принять слабый сигнал мобильного интернета..
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50 000 р.
Готовый комплект оборудования завода Baltic Signal (Россия) для усиления сотовой связи и мобильного интернета в каналах 3G (UMTS-2100) и 4G (LTE2600). Представленное оборудовани..
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66 000 р.
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